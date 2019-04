Empfehlung - Kabinett verlängert Mandate für drei Bundeswehreinsätze

dpaBerlin Die Beteiligung an der EU-Ausbildungsmission für Sicherheitskräfte in Mali (EUTM) und an der UN-Mission Minusma zur Unterstützung des Friedensabkommens in dem westafrikanischen Land sollen nach dem Willen von Kanzlerin und Ministerrunde mit unveränderten Obergrenzen für die Zahl der eingesetzten Soldaten fortgesetzt werden. Dagegen soll die mögliche Zahl deutscher Soldaten in der Anti-Piraterie-Mission Atalanta nach dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Mandatstext von 600 auf 400 Soldaten reduziert werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/kabinett-verlaengert-mandate-fuer-drei-bundeswehreinsaetze-290146.html