Reformpläne Kabinett: Leichter zum Doppelnamen - auch ohne Bindestrich

Was Namen angeht, ist mit dem deutschen Staat nicht zu spaßen. Die Regeln für Änderungen sind ziemlich strikt. Die Ampel-Koalition will sie geschmeidiger machen - in gewissen Grenzen.

© Britta Pedersen/dpa „Das deutsche Namensrecht ist offen gestanden mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit in diesem Land nicht mehr kompatibel“, sagte der federführende Justizminister Marco Buschmann (FDP). Foto: Britta Pedersen/dpa

Von Martina Herzog, dpa