Empfehlung - Kabinett bringt bessere Bezahlung in der Pflege auf den Weg

dpaBerlin Alternativ sollen die geltenden Mindestlöhne in der Pflege angehoben und in Ost und West vereinheitlicht werden. Konkret strebt Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mit seinem Gesetz an, einen Tarifvertrag, den Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter noch aushandeln müssen, anschließend für die gesamte Branche als verbindlich zu erklären.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/kabinett-bringt-bessere-bezahlung-in-der-pflege-auf-den-weg-303090.html