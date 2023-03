/ Lesedauer: ca. 2min Europäische Union Juncker sieht keinen schnellen EU-Beitritt der Ukraine

Die Ukraine will so schnell wie möglich in die EU. Der ehemalige EU-Kommissionspräsident Juncker hält dies für unrealistisch und kritisiert die „Unvorsichtigkeit mancher Politiker im Westen“.

© Francisco Seco/AP/dpa Spricht sich für den Dialog mit Russland und China aus: Jean-Claude Juncker. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Von dpa