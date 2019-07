Empfehlung - Juli-Wetter geht „in meteorologische Geschichtsbücher“ ein

dpaOffenbach Der Juli 2019 geht in die Annalen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein: „Drei Tage in Folge 40 Grad, dabei 25 Mal Höchstwerte von 40 Grad und mehr - das geht in die meteorologischen Geschichtsbücher ein“, sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich am Dienstag.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/juli-war-zu-warm-und-zu-trocken-310404.html