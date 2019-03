Empfehlung - Jugendamt in Lügde bekam schon 2016 Pädophilie-Hinweise

dpaHameln Hamelns Landrat Tjark Bartels (SPD) räumte am Dienstag ein, dass schon im Jahr 2016 eine Jobcenter-Mitarbeiterin, ein anderer Vater sowie eine Kindergarten-Psychologin einen entsprechenden Verdacht äußerten. Diese Hinweise seien auch in den Akten vermerkt. In der Vergangenheit hatte der Landrat immer nur von Hinweisen auf die vermüllten Wohnverhältnisse gesprochen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/jugendamt-in-luegde-bekam-schon-2016-paedophilie-hinweise-287561.html