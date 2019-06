Empfehlung - Jeder dritte Grieche ist von Armut bedroht

dpaAthen Das Land liege damit in derselben Ländergruppe wie Bulgarien und Rumänien, berichtete am Samstag die griechische Tageszeitung „Kathimerini“ unter Berufung auf aktuelle Zahlen des griechischen Statistischen Amtes. Zum Vergleich: In Deutschland war im selben Jahr laut Statistischem Bundesamt fast jeder Fünfte von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht (19 Prozent).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/jeder-dritte-grieche-ist-von-armut-bedroht-303644.html