Empfehlung - Jede Minute fünf Tote durch falsche medizinische Behandlung

dpaGenf Am 17. September findet erstmals der „Tag der Patientengesundheit“ statt. Damit will die WHO auf das Thema aufmerksam machen. In vielen Ländern würden Wahrzeichen in orange angestrahlt, darunter die Pyramiden in Ägypten und die Wasserfontäne in Genf. Deutschland gehe wie einige andere Länder mit gutem Beispiel voran, um Fehler so weit wie möglich zu vermeiden, lobte die WHO.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/jede-minute-fuenf-tote-durch-falsche-medizinische-behandlung-318581.html