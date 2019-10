Empfehlung - Japan setzt Bergungsarbeiten nach Taifun-Katastrophe fort

dpaTokio Der Wirbelsturm „Hagibis“ war am Wochenende über weite Teile des Landes hinweggefegt, er hinterließ eine Spur der Verwüstung. Zahlreiche Flüsse traten über die Ufer und überschwemmten ganze Wohngebiete. In der mit am schwersten betroffenen Provinz Nagano und anderen Regionen des bergigen Inselreiches gingen vielerorts Erdrutsche nieder. Mehr als 100 Bewohner wurden den Einsatzkräften zufolge verletzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/japan-setzt-bergungsarbeiten-nach-taifun-katastrophe-fort-323697.html