Empfehlung - Jan Böhmermann: Ich möchte Vorsitzender der SPD werden

dpaBerlin/Köln Jan Böhmermann will nach eigenen Worten SPD-Chef werden. Das kündigte der Satiriker in seiner Show „Neo Magazin Royale“ an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/jan-boehmermann-ich-moechte-vorsitzender-der-spd-werden-315880.html