/ Lesedauer: ca. 2min Nahost Israels Generalstabschef: Hamas-Chef Sinwar im Visier

Israel ist derzeit in höchster Alarmbereitschaft. Generalstabschef Halevi kündigt klare Botschaften an die Feinde des Landes an - besonders an den neuen Hamas-Chef Sinwar.

© IDF/Xinhua/dpa Der israelische Generalstabschef Herzi Halevi (Archivbild) Foto: IDF/Xinhua/dpa

Von dpa