Konflikte Israels Verteidigungsminister warnt Hisbollah scharf

In den vergangenen Wochen ist die Spannung in der Grenzregion mit dem Libanon gewachsen. Man wolle keinen Krieg, sagt Israels Verteidigungsminister Galant. Und richtet dennoch deutliche Worte an das Nachbarland.

© Maya Alleruzzo/AP/dpa/Archiv Im Kriegsfall „werden wir nicht zögern, unsere ganze Stärke einzusetzen“, sagt Israels Verteidigungsminister Joav Galant. Foto: Maya Alleruzzo/AP/dpa/Archiv

Von dpa