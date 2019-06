Empfehlung - Irans Revolutionsgarden bestätigen Abschuss einer US-Drohne

dpaTeheran Die iranischen Revolutionsgarden haben eigenen Angaben zufolge eine US-Drohne abgeschossen. Eine amerikanische „Global Hawk“-Drohne sei in der Provinz Hormozgan in den iranischen Luftraum eingedrungen und abgeschossen worden, teilten die Revolutionsgarden in einer Presseerklärung mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/irans-revolutionsgarden-bestaetigen-abschuss-einer-us-drohne-303226.html