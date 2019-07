Empfehlung - Iran enttarnt nach eigenen Angaben 17 CIA-Agenten

dpaTeheran Der iranische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben ein Netzwerk des US-Geheimdienstes CIA im Iran aufgedeckt. In diesem Zusammenhang seien 17 Agenten verhaftet worden, sagte der Leiter der Spionageabwehr des iranischen Geheimdienstes am Montag in Teheran.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/iran-enttarnt-nach-eigenen-angaben-17-cia-agenten-309015.html