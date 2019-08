Empfehlung - Indiens Regierung will Ausgangssperre in Kaschmir aufheben

dpaSrinagar Die indische Regierung will eine im Konflikt um die Autonomie der indischen Region Kaschmir verhängte Ausgangssperre in den kommenden Tagen aufheben. Das sagte ein Staatsanwalt, der die Interessen der Regierung vertritt, dem Obersten indischen Gericht, wie der Fernsehsender NDTV am Freitag berichtete.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/indiens-regierung-will-ausgangssperre-in-kaschmir-aufheben-313456.html