Empfehlung - In den Niederlanden tritt Burkaverbot in Kraft

dpaDen Haag Nach rund 14-jähriger Debatte ist in den Niederlanden das sogenannte Burkaverbot in Kraft getreten. „Gesichtsbedeckende“ Kleidung wie Burkas oder Schleier dürfen von diesem Donnerstag an nicht mehr in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäusern, Ämtern oder auch Bussen und Bahnen getragen werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/in-den-niederlanden-tritt-burkaverbot-in-kraft-310758.html