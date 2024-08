/ Lesedauer: ca. 2min Bildung Immer noch keine Klarheit über neuen Digitalpakt

Etliche Milliarden Euro sind in den vergangenen Jahren in die Digitalisierung in Schulen geflossen. Jetzt stockt die Förderung. Die Länder werden ungeduldig.

© Kay Nietfeld/dpa Die Länder fordern Abschluss von neuem Digitalpakt für Schulen. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa

Von dpa