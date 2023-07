/ Lesedauer: ca. 2min Fukushima IAEA: Japans Plan zur Kühlwasser-Verklappung sicher

Japan will gut zwölf Jahre nach dem Super-GAU in Fukushima riesige Mengen an belastetem Kühlwasser gefiltert ins Meer ableiten. Dagegen regt sich Widerstand. Die Internationale Atomenergiebehörde gibt Japan ihren Segen.

© Eugene Hoshiko/Pool AP/AP/dpa IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi (l) überreicht Japans Ministerpräsident Fumio Kishida den Abschlussbericht der Internationalen Atomenergiebehörde. Foto: Eugene Hoshiko/Pool AP/AP/dpa

Von dpa