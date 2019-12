Empfehlung - Hungrige Eisbären nähern sich Dorf am Nordpolarmeer

dpaMoskau Menschen am Polarmeer im Nordosten Russlands müssen wieder hungrige und unterernährte Eisbären fürchten. 56 Tiere seien in den vergangenen Tagen in der Nähe des Dorfes Ryrkaipij gesichtet worden, teilte die Umweltstiftung WWF in Moskau mit. „Fast alle Bären sind dünn.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/hungrige-eisbaeren-naehern-sich-dorf-am-nordpolarmeer-333352.html