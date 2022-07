/ Lesedauer: ca. 3min Kontroverse Humboldt-Universität holt Geschlechtervortrag nach

Was ist wissenschaftlich? Herrscht hier „Cancel Culture“? Die Absage eines Geschlechter-Vortrags an der Humboldt-Universität ließ die Debatte schäumen. Jetzt wird er nachgeholt. Über was wird gestritten?