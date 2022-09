/ Lesedauer: ca. 3min Menschenrechte Human Rights Watch: Tödliche Folter in Myanmars Haftzentren

Die Generäle in Myanmar führen seit ihrem Putsch ein Angstregime. Gegner lassen sie regelmäßig festnehmen. Was diese in der Haft erleiden müssen, ist laut neuesten Untersuchungen entsetzlich.