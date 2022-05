© Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Zahlreiche Blumen und Fotos erinnern an frischen Gräber auf dem Friedhof in Irpin an dort begrabene Einwohner und Mitglieder der Territorialverteidigung, die bei der russischen Invasion in der Ukraine getötet wurden. Foto:Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa