Hotelpool-Unglück in Spanien: Opfer waren Nichtschwimmer

dpaMadrid Während ihres Urlaubs an der Costa del Sol waren ein Mädchen, sein großer Bruder und sein Vater am Dienstag im Pool eines Resorts in Mijas im Süden des Landes ertrunken. Nur die Mutter und ein drittes Kind der britisch-amerikanischen Familie, eine 14-Jährige, überlebten. Lange Zeit war spekuliert worden, eine defekte Pool-Pumpe könne die Tragödie verursacht haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/hotelpool-unglueck-in-spanien-opfer-waren-nichtschwimmer-336709.html