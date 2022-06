/ Lesedauer: ca. 2min Menschenrechte Hongkongs Polizei unterbindet Gedenken für Tian’anmen-Opfer

1989 kam es auf dem Platz des Himmlischen Friedens zu einem Massaker. Das Militär fuhr mit Panzern in die Menge der Demonstranten. Ein Gedenken der Opfer will die Führung in Hongkong erneut nicht zulassen.