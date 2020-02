Empfehlung - Hochwasser nach Dauerregen im Süden und Südwesten

dpaZell/Koblenz Nach teils starken Regenfällen in Süddeutschland beeinträchtigt Hochwasser an der Mosel weiter das Leben der Menschen in Rheinland-Pfalz. In der Stadt Zell (Mosel) war unklar, ob die Höhe der Hochwasserschutzmauern ausreicht - bis zum frühen Mittwochmorgen tat sie das.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/hochwasser-nach-dauerregen-im-sueden-und-suedwesten-342875.html