Empfehlung - Hitzerekord? DWD prüft Messwert aus Nordrhein-Westfalen

dpaOffenbach Der deutsche Hitzerekord wackelt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) will am Donnerstag klären, ob der bei einer Messstation in Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen gemessene Temperatur-Höchstwert offiziell anerkannt wird. Die Messstelle gehört nicht zum DWD-Netz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/hitzerekord-dwd-prueft-messwert-aus-nordrhein-westfalen-309575.html