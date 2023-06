/ Lesedauer: ca. 4min Justiz Historischer Auftritt von Trump vor Gericht in Miami

Nach der Anklageverlesung in New York muss Donald Trump nun wieder vor Gericht erscheinen. In Miami ist erneut ein Spektakel zu erwarten - und ein Beschuldigter, der sich keiner Schuld bewusst ist.

© Rebecca Blackwell/AP Der ehemalige US-Präsident Donald verlässt am Miami International Airport sein Flugzeug. Nach der Anklage in der Affäre um geheime Regierungsdokumente gibt er sich kämpferisch. Foto: Rebecca Blackwell/AP

Von Christiane Jacke, Magdalena Tröndle und Julia Naue, dpa