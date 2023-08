/ Lesedauer: ca. 2min 2. Weltkrieg Hiroshima gedenkt Opfern des Atombombenabwurfs vor 78 Jahren

Mit der ersten Atombombe in einem Krieg verwandeln die USA Hiroshima 1945 in eine lodernde Hölle. Angesichts erneut zunehmender atomarer Bedrohung gibt es zum Jahrestag einen dringenden Appell an die Welt.

© Uncredited/Kyodo News/AP Am 6. August 1945 um 8.15 Uhr (Ortszeit) warf der US-Bomber Enola Gay die erste im Krieg eingesetzte Atombombe über Hiroshima ab. Foto: Uncredited/Kyodo News/AP

Von dpa