/ Lesedauer: ca. 2min Migration Herrmann: Faesers Asylpolitik ist „dreist und rücksichtslos“

Bayerns Innenminister ist kein aufbrausender Typ. Aber seine Berliner Kollegin bringt ihn dann doch zur Weißglut. In einem Brief an Nancy Faeser findet Herrmann deutliche Worte.