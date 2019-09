Empfehlung - Herbstferien, Baustellen und Feiertag - ADAC warnt vor Staus

dpaMünchen Wie der Automobilclub ADAC am Montag mitteilte, könne dies in Richtung der Alpen und der Mittelgebirge, an den Küsten und den Urlaubsorten in Südeuropa zu mehr Verkehr führen. Der ADAC rechnet damit, dass viele Kurzurlauber den Tag der Deutschen Einheit mit einem Brückentag am Freitag verbinden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/herbstferien-baustellen-und-feiertag-adac-warnt-vor-staus-321395.html