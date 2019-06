Helikopter stürzt im Zentrum Manhattans auf Hochhaus

In der Nähe des berühmten Times Square in New York versucht ein Hubschrauber offenbar, auf einem Hochhausdach notzulanden. Ein Feuer bricht aus, ein Mensch stirbt. Die Menschen im Gebäude spüren den Aufprall so deutlich, dass sie denken, die Erde habe gebebt.