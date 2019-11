Empfehlung - Helikopter-Kollision in Mali: 13 französische Soldaten tot

dpaParis/Bamako Die Nacht ist tiefschwarz, am Boden lauert der Feind - plötzlich kollidieren am Himmel zwei Hubschrauber: Im westafrikanischem Mali sind bei einem der tödlichsten Zwischenfälle des französischen Militärs in den vergangenen Jahrzehnten 13 Soldaten ums Leben gekommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/helikopter-kollision-in-mali-13-franzoesische-soldaten-tot-331584.html