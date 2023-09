/ Lesedauer: ca. 3min Debatte über Namensänderung Heißt Indien künftig „Bharat“? - Wirbel um G20-Einladung

Eine Dinner-Einladung für den G20-Gipfel am Wochenende in Neu Delhi löst Kontroversen aus. Indien wird darin offiziell „Bharat“ genannt - was die Frage weckt, ob sich das Land umbenennen will.

© Sri Loganathan/ZUMA/dpa Die Flagge Indiens: Manche radikale Hindus stören sich am Landesnamen. Foto: Sri Loganathan/ZUMA/dpa

Von Anne-Sophie Galli, dpa