Empfehlung - Heime schlecht vorbereitet auf Senioren mit Alkoholproblem

dpaKarlsruhe „Heime müssen ein Problembewusstsein entwickeln“, sagte der Bonner Pflegeforscher und Geriater Dirk K. Wolter. Das gelte auch in Bezug auf Schlaf- und Beruhigungsmittel. „Es geht um Aufklärungskonzepte, ein Warnsystem und eine intensive Zusammenarbeit mit Hausärzten“, sagte er. „Ich bin schon der Meinung, dass in den Heimen Menschen mit alkoholbezogenen Störungen stärker in den Blick genommen werden müssen“, bekräftigte die Mannheimer Gerontologin Martina Schäufele.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/heime-schlecht-vorbereitet-auf-senioren-mit-alkoholproblem-293673.html