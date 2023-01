/ Lesedauer: ca. 4min Alterssicherung Heil: Koalition schafft Aktienrücklage für die Rente

Babyboomer im Rentenalter setzen die Sozialkassen unter Druck. Die Ampel-Koalition will mit ihrer nächsten Rentenreform Neuland betreten. Am Rentenalter will der zuständige Minister nicht rütteln.

© Fabian Sommer/dpa Hubertus Heil will das Rentenniveau dauerhaft sichern. Foto: Fabian Sommer/dpa

Von dpa