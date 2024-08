/ Lesedauer: ca. 2min US-Wahlkampf Harris will „Präsidentin für alle Amerikaner“ sein

Mit Spannung wird die Rede von Kamala Harris zum Abschluss des Parteitags der US-Demokraten in Chicago erwartet. Dort will sie den Menschen in Amerika etwas versprechen.

© J. Scott Applewhite/AP/dpa Harris will als Präsidentin die spaltenden Kämpfe im Land hinter sich lasen. (Archivbild) Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Von dpa