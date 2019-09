Hangelpartie in schwindelerregenden Höhe

In 20 Minuten 153 Meter Hochhaus in Frankfurt erklettern - für den 57-Jährigen Extremkletterer Alain Robert stellte das Hochhaus Skyper in der Mainmetropole keine Herausforderung dar. Herausfordernder dürfte dagegen das Nachspiel der Kletterpartie werden.