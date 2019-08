Empfehlung - Haftbefehle nach Attacke auf 22-Jährigen in Magdeburg

dpaMagdeburg Nach der Attacke auf einen 22-Jährigen aus Hamburg in einer Straßenbahn in Magdeburg hat der Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen zwei junge Männer erlassen. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) in Untersuchungshaft gebracht, teilte die Polizei mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/haftbefehle-nach-attacke-auf-22-jaehrigen-in-magdeburg-312757.html