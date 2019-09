Empfehlung - Häufung von Handfehlbildungen in Gelsenkirchener Klinik

dpaGelsenkirchen Im Sankt Marien-Hospital Buer in Gelsenkirchen waren zwischen Juni und Anfang September drei betroffene Kinder auf die Welt gekommen, wie die Klinik in einer Stellungnahme auf ihrer Homepage mitteilte. „Das mehrfache Auftreten jetzt mag auch eine zufällige Häufung sein. Wir finden jedoch den kurzen Zeitraum, in dem wir jetzt diese drei Fälle sehen, auffällig.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/haeufung-von-handfehlbildungen-in-gelsenkirchener-klinik-318429.html