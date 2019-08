Empfehlung - Gutachten sieht Möglichkeit für Kopftuchverbot an Schulen

dpaBerlin Ein Kopftuchverbot für Mädchen an Grundschulen, ähnlich wie in Österreich, wäre auch in Deutschland rechtlich möglich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/gutachten-sieht-moeglichkeit-fuerkopftuchverbot-an-schulen-315714.html