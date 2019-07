Empfehlung - Gruppe von 12- bis 14-Jährigen unter Vergewaltigungsverdacht

dpaMülheim an der Ruhr Entsetzen im Ruhrgebiet: Nach der Vergewaltigung einer jungen Frau ermittelt die Polizei in Mülheim an der Ruhr gegen fünf Kinder und Jugendliche im Alter von nur 12 bis 14 Jahren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/gruppe-von-12-bis-14-jaehrigen-unter-vergewaltigungsverdacht-306507.html