/ Lesedauer: ca. 2min Präsidentschaftswahl Grüne: Türkei-Wahl bietet Chance für Rückkehr zur Demokratie

In wenigen Tagen steht in der Türkei eine historische Wahl an. Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erdogan und Kilicdaroglu voraus. Die Grünen hoffen auf einen Machtwechsel.

© Shady Alassar/ZUMA Press Wire/dpa Anhnänger des amtierenden türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan während einer Wahlkampfveranstaltung. Foto: Shady Alassar/ZUMA Press Wire/dpa

Von dpa