Fragen und Antworten Grüne müssen sich zu EU-Asylreform positionieren

Eine Mehrheit der EU-Staaten will die gemeinsamen Asylregeln deutlich verschärfen. Den Grünen in der Ampel-Koalition gehen einige Vorschläge aber deutlich zu weit. Nun steht eine schwere Entscheidung an.

© Friso Gentsch/dpa Die Grünen stoßen sich in der EU-Asyldebatte insbesondere daran, dass Familien mit Kindern von den sogenannten Grenzverfahren nicht ausgenommen werden sollen. Foto: Friso Gentsch/dpa

Von Ansgar Haase und Anne-Béatrice Clasmann, dpa