/ Lesedauer: ca. 2min Studie Gründer von Heckler & Koch waren in Nazizeiten Mitläufer

Einer Studie zufolge ist Edmund Heckler Ende 1939 in die NSDAP eingetreten, um in seiner beruflichen Karriere weiterzukommen. Insgesamt war die deutsche Industrie tief in die Nazi-Verbrechen verstrickt.

© Wolf von Dewitz/dpa-Zentralbild/dpa Eingang der Firmenzentrale des Waffenherstellers Heckler & Koch. Foto: Wolf von Dewitz/dpa-Zentralbild/dpa

Von dpa