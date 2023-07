/ Lesedauer: ca. 2min Umfrage Großteil für Beibehaltung des individuellen Asylrechts in EU

Sollen Flüchtlinge kein individuelles Recht mehr auf Asyl in der EU haben? In Deutschland lehnt eine Mehrheit den Vorschlag des CDU-Politikers Frei ab. Die meisten Befürworter gibt es in der AfD.

© Jens Büttner/dpa Erste Fundamente für das Aufstellen von Wohncontainern für Migranten sind in Upahl (Nordwestmecklenburg) hinter dem Bauzaun zu sehen. Foto: Jens Büttner/dpa

Von dpa