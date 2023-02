/ Lesedauer: ca. 4min Arbeitskampf Größte Streiks seit Jahrzehnten in Großbritannien

Erst streikten in Großbritannien nur die Lokführer, später kamen die Postboten dazu. Doch was als Arbeitskampf in einzelnen Branchen begann, hat sich längst zu einem Flächenbrand entwickelt.

© Jane Barlow/PA Wire/dpa Wegen der größten Streiks seit Jahrzehnten droht am Mittwoch in weiten Teilen des Vereinigten Königreichs ein Stillstand. Foto: Jane Barlow/PA Wire/dpa

Von Benedikt von Imhoff, dpa