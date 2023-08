/ Lesedauer: ca. 2min Fünf Jahre Klimastreik Greta Thunberg: „Brauchen radikalen Klimaschutz“

Die Welt bewege sich nicht in die richtige Richtung, schreibt die Klimaaktivistin in den sozialen Netzwerken. Es gilt „zu retten, was noch gerettet werden kann“.

© Lewis Joly/AP/dpa Vor fünf Jahren begann Greta Thunberg ihren Klimastreik. Foto: Lewis Joly/AP/dpa

Von dpa