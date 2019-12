Empfehlung - Greenpeace-Chef fordert Reform der Weltklimakonferenzen

dpaBerlin „Diese Nachtsitzungen sind ein unwürdiges Schauspiel, das oft der Relevanz des Inhalts nicht gerecht wird", sagte Kaiser der Deutschen Presse-Agentur. In Madrid waren die Delegationen nicht wie geplant am Freitagabend, sondern nach einer Rekord-Verlängerung von mehr als 40 Stunden erst am Sonntagmittag fertig geworden. Wichtige Entscheidungen hatten die Diplomaten zudem gar nicht getroffen, sondern aufs nächste Jahr verschoben.