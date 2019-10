Empfehlung - Goldener Oktober bringt noch einmal Sonne und bis zu 22 Grad

dpaOffenbach Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte, wird sich am Samstag zunächst an vielen Orten die Sonne zeigen. Die Temperaturen erreichen milde Werte zwischen 17 und 22 Grad. Nur im Nordwesten wird es etwas frischer. Dort vertreibt Tief „Xander“ ab dem Nachmittag mit dichteren Wolken das sonnige Herbstwetter. Nördlich vom Emsland bis nach Fehmarn fallen erste Regentropfen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/goldener-oktober-bringt-noch-einmal-sonne-und-bis-zu-22-grad-325802.html