Gericht ordnet sofortige Freilassung von Chelsea Manning an

dpaWashington In der Anordnung von Richter Anthony Trenga in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia hieß es, Mannings Aussage vor dem Geschworenengericht sei nicht länger notwendig. Damit entfalle auch die Notwendigkeit der Beugehaft. Mannings Anwälte hatten am Mittwoch mitgeteilt, die Whistleblowerin habe versucht, sich im Gefängnis das Leben zu nehmen. Sie wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht, um sich dort zu erholen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/deutschland-und-welt/gericht-ordnet-sofortige-freilassung-von-chelsea-manning-an-347563.html